Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Quartalszahlen im Blick
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Group Bank wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,20 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,95 Prozent auf 4,00 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Erste Group Bank noch 5,26 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,01 EUR, während im vorherigen Jahr noch 8,24 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,90 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,16 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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