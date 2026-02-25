Ausblick: Erste Group Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Group Bank präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,53 Milliarden USD aus – eine Minderung von 41,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Erste Group Bank einen Umsatz von 6,00 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,63 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 13,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,05 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

