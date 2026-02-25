Erste Group Bank Aktie
WKN: A0DNAF / ISIN: US2960363040
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Erste Group Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Group Bank präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,53 Milliarden USD aus – eine Minderung von 41,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Erste Group Bank einen Umsatz von 6,00 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,63 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 13,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,05 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Erste Group Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Erste Group Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.12.25
|Erste Group Bank-Aktie: Erste Group vor Kauf von Santander-Töchtern (Dow Jones)
|
30.10.25
|Ausblick: Erste Group Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Erste Group Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)