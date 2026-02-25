Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analysten vor Bilanz
|
25.02.2026 15:29:00
Ausblick: Erste Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Group Bank gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,83 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Erste Group Bank einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,99 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 46,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,63 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,89 EUR im Vergleich zu 7,20 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 11,49 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23,16 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:59
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
15:29
|Ausblick: Erste Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)