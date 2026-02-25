Ausblick: Erste Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Erste Group Bank-Bilanz.

Erste Group Bank gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,83 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Erste Group Bank einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,99 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 46,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,63 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,89 EUR im Vergleich zu 7,20 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 11,49 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23,16 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at