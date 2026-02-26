Escalade Aktie

WKN: 923795 / ISIN: US2960561049

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Escalade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Escalade wird am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,200 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Escalade 0,190 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 57,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 235,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 251,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

