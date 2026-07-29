Ausblick: Escalade stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Escalade stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,160 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Escalade 0,130 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 57,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD im Vergleich zu 0,990 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 245,7 Millionen USD, gegenüber 240,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at