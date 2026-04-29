Ausblick: Escalade veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Escalade wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Escalade 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 53,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Escalade 55,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 245,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 240,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at