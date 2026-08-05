ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: ESCO Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ESCO Technologies wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 341,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 296,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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