Ausblick: Escorts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Escorts wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 34,23 INR je Aktie gegenüber 29,16 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,73 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 123,07 INR aus. Im Vorjahr waren 115,04 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 112,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 102,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at