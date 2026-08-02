Escorts Aktie
WKN: A0D8G3 / ISIN: INE042A01014
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Escorts legt Quartalsergebnis vor
Escorts präsentiert in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 29,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 127,01 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 31,61 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 26,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Escorts einen Umsatz von 25,00 Milliarden INR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 128,02 INR, gegenüber 217,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 123,08 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 115,23 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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