Esperion Therapeutics Aktie

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WKN DE: A1W1SJ / ISIN: US29664W1053

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Esperion Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Esperion Therapeutics gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,037 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Esperion Therapeutics noch -0,210 USD je Aktie verloren.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 84,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 387,8 Millionen USD, gegenüber 403,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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