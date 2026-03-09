Ausblick: Esperion Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Esperion Therapeutics wird am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Esperion Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,243 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 140,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 166,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,1 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,087 USD, gegenüber -0,280 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 402,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 332,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at