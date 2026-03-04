ESS Tech Aktie
WKN DE: A40LA6 / ISIN: US26916J2050
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: ESS Tech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ESS Tech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,760 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ESS Tech noch -1,970 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll ESS Tech nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,890 USD, gegenüber -7,320 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,1 Millionen USD im Vergleich zu 6,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
