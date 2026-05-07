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WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Essent Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Essent Group präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte Essent Group ebenfalls einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,09 Prozent auf 307,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 310,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,09 USD, gegenüber 6,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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