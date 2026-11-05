Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Essent Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Essent Group stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 305,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 344,2 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,51 USD, gegenüber 6,90 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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