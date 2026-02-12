Essent Group Aktie

WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Essent Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Essent Group lädt am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Essent Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 312,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 308,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 6,85 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,22 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
