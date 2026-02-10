Ausblick: Essential Properties Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Essential Properties Realty Trust stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,328 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 143,4 Millionen USD gegenüber 119,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 533,8 Millionen USD, gegenüber 450,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

