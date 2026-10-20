Essential Properties Realty Trust Aktie
WKN DE: A2JN57 / ISIN: US29670E1073
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Essential Properties Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Essential Properties Realty Trust wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,323 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 158,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 146,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 623,7 Millionen USD, gegenüber 566,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Essential Properties Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Essential Properties Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.