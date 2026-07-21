Ausblick: Essential Properties Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Essential Properties Realty Trust stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 156,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Essential Properties Realty Trust einen Umsatz von 137,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 635,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 566,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at