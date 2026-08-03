Ausblick: Essential Utilities legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essential Utilities präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,371 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Essential Utilities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 538,9 Millionen USD im Vergleich zu 514,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,57 Milliarden USD im Vergleich zu 2,47 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at