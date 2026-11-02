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WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Essential Utilities stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Essential Utilities wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,334 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Essential Utilities 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Essential Utilities 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 450,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Essential Utilities 477,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,20 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,47 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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