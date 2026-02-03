Essex Property Trust Aktie

Essex Property Trust

WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Essex Property Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essex Property Trust wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Essex Property Trust 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 454,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Essex Property Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 474,0 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,51 USD, gegenüber 11,54 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Essex Property Trust

Analysen zu Essex Property Trust

