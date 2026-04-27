Ausblick: Essex Property Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Essex Property Trust wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Essex Property Trust 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 479,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,6 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,89 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at