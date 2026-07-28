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Essex Property Trust Aktie

Essex Property Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Essex Property Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Essex Property Trust wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass Essex Property Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 469,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 485,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD im Vergleich zu 10,40 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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