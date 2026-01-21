Ausblick: Essity Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Essity Registered A lädt am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,84 SEK gegenüber 4,13 SEK im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,12 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,81 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,02 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 17,26 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 138,95 Milliarden SEK, gegenüber 145,55 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

