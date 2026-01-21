Ausblick: Essity Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Essity Registered B wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,84 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essity Registered B noch 4,13 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 35,12 Milliarden SEK – ein Minus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essity Registered B 37,81 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,02 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 17,26 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 138,95 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 145,55 Milliarden SEK.

