Establishment Labs Holdings Aktie

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WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Establishment Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Establishment Labs wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 53,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Establishment Labs für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 66,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,720 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 270,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 211,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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