Ausblick: Establishment Labs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Establishment Labs wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,222 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,34 Prozent erhöht. Damals waren -1,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 43,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 63,8 Millionen USD gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,864 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 210,4 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 166,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at