Establishment Labs Holdings Aktie
WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Establishment Labs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Establishment Labs präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,337 USD. Dies würde einen Gewinn von 40,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Establishment Labs -0,570 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,25 Prozent auf 65,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,147 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,720 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 267,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 211,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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