Establishment Labs Holdings Aktie
WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Establishment Labs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Establishment Labs gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,355 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 57,5 Millionen USD – ein Plus von 38,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Establishment Labs 41,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,997 USD, gegenüber -1,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 265,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 211,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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