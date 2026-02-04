Estée Lauder Companies Aktie

Estée Lauder Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Estée Lauder Companies legt Quartalsergebnis vor

Estée Lauder Companies veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,829 USD gegenüber -1,640 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,22 Milliarden USD gegenüber 3,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber -3,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 14,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

