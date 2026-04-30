Ausblick: Estée Lauder Companies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Estée Lauder Companies wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,648 USD je Aktie gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber -3,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 14,96 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at