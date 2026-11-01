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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Estée Lauder Companies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Estée Lauder Companies wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,508 USD aus. Im letzten Jahr hatte Estée Lauder Companies einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,65 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,74 Milliarden USD, gegenüber 15,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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