Ausblick: Ethan Allen Interiors legt Quartalsergebnis vor

Ethan Allen Interiors wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,375 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,19 Prozent auf 152,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors noch 157,3 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 607,5 Millionen USD, gegenüber 614,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

