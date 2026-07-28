Ausblick: Ethan Allen Interiors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ethan Allen Interiors wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,335 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 148,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ethan Allen Interiors einen Umsatz von 160,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 581,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 614,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at