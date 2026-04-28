Ausblick: Ethan Allen Interiors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ethan Allen Interiors wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,205 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 134,9 Millionen USD gegenüber 142,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 588,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 614,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at