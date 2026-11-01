Ethos Technologie a Aktie

Ethos Technologie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MYD / ISIN: US29765A1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ethos Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ethos Technologies A öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,081 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 80,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 169,1 Millionen USD gegenüber 93,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,277 USD im Vergleich zu 1,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 737,8 Millionen USD, gegenüber 387,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ethos Technologies Inc Registered Shs -A- 43,39 -0,53% Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:27 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen