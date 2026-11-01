Ethos Technologie a Aktie
WKN DE: A41MYD / ISIN: US29765A1016
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ethos Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ethos Technologies A öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,081 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 80,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 169,1 Millionen USD gegenüber 93,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,277 USD im Vergleich zu 1,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 737,8 Millionen USD, gegenüber 387,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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