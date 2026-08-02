Ethos Technologie a Aktie
WKN DE: A41MYD / ISIN: US29765A1016
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ethos Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ethos Technologies A stellt am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ethos Technologies A noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ethos Technologies A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 117,3 Millionen USD im Vergleich zu 88,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,516 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 564,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 387,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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