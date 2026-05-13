Ausblick: ETHZilla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ETHZilla wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,220 USD. Dies würde einen Gewinn von 96,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ETHZilla -6,700 USD je Aktie vermeldete.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,440 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -55,180 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 18,3 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at