Ausblick: Eton Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eton Pharmaceuticals präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eton Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,113 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 29,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 108,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at