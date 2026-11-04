Eton Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2N38G / ISIN: US29772L1089
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Eton Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eton Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,312 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eton Pharmaceuticals noch -0,070 USD je Aktie verloren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 86,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 149,7 Millionen USD, gegenüber 80,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eton Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Eton Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Eton Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Eton Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eton Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Eton Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|50,72
|-0,45%