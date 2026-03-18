Eton Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2N38G / ISIN: US29772L1089
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Eton Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Eton Pharmaceuticals wird am 19.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,133 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 71,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Eton Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,0 Millionen USD aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,370 USD, gegenüber -0,150 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 79,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 39,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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