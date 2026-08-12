Ausblick: Eton Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eton Pharmaceuticals öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 43,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 27,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,827 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 115,5 Millionen USD, gegenüber 80,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at