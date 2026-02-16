eToro Aktie

eToro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: eToro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

eToro lädt am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass eToro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,592 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll eToro in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 218,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 261,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 2,38 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 861,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 837,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

