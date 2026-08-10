Ausblick: eToro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

eToro wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,607 USD aus. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 225,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 217,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 963,3 Millionen USD, gegenüber 925,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at