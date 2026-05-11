Ausblick: eToro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

eToro öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,693 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll eToro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 232,4 Millionen USD im Vergleich zu 227,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 933,7 Millionen USD, gegenüber 925,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at