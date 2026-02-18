Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen voraus 18.02.2026 12:47:00

Ausblick: Etsy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Etsy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Am Donnerstag wird Etsy seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Was Analysten erwarten.

Etsy öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 884,3 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 852,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,88 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie tiefer: JPMorgan prognostiziert großes Kurspotenzial

Bildquelle: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Etsy Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Etsy Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Etsy Inc 37,35 -0,40% Etsy Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne zur Wochenmitte. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen