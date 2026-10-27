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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Etsy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Etsy lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

27 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 668,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 678,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,37 USD, gegenüber 1,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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