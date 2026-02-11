Ausblick: Etteplan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Etteplan wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,170 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 41,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Etteplan 0,120 EUR je Aktie vermeldete.

Etteplan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,630 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,410 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 363,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 361,0 Millionen EUR.

