Etteplan Aktie
WKN: 938050 / ISIN: FI0009008650
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Etteplan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Etteplan gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 92,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,9 Millionen EUR umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,689 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 364,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 361,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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