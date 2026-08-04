Ausblick: Etteplan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Etteplan veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,185 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Etteplan in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 91,9 Millionen EUR im Vergleich zu 91,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,675 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 361,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 361,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at